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14 команд вышли в плей-офф Лиги Европы

14 команд вышли в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

По итогам пятого тура Лиги Европы УЕФА 14 команд вышли в 1/16 финала турнира.

В плей-офф турнира вышли «Милан» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Лилль» (Франция), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо» Загреб (Хорватия) и «Антверпен» (Бельгия), «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Гранада» (Испания), ПСВ (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия), «Славия» (Чехия).

Ранее в следующую стадию Лиги Европы вышли «Арсенал» (Англия), «Рома» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Хоффенхайм» (Германия).

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