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«Всё ещё будет». ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку

«Всё ещё будет». ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку
Футбол / Лига Европы 0

Представители московского ЦСКА поблагодарили болельщиков за поддержку после последнего домашнего матча в Лиге Европы.

«Всё ещё будет. Южный ветер ещё подует. Спасибо за поддержку», — написали представители «армейцев» в своём «твиттере».

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1. Матч команд в 1-м туре состоялся в Австрии 22 октября и завершился со счётом 1:1.

ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы УЕФА. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8). «Вольфсберг» (7) поднялся на второе место. Проигрыш лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.

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