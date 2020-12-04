Пономарёв: увольнять Гончаренко ни в коем случае нельзя, иначе команда полетит в тартарары

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение московского клуба в матче 5-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом». Москвичи проиграли со счётом 0:1 и лишились шансов на выход в плей-офф.
«Чёрт его знает, нужно ли увольнять Гончаренко, многое зависит от тренера, но я всегда был другого мнения — всё идёт от игроков. В ЦСКА все без конца играют на разных позициях, нет взаимной подстраховки. Оборона сыграла безобразно, я уже не говорю о полузащите, а именно об Облякове и Ахметове. Это не игроки для РПЛ, что уж говорить о Лиге Европы. Впереди тоже проблемы, нет там игроков, кроме Влашича, кто думает головой. Каждый должен думать не только за себя, это сложный процесс, который прививается годами. Итог — всё зависит также и от игроков, 90 процентов. Они все взрослые ребята, должны делать выводы из каждой игры.
Поэтому задумываться об увольнении ни в коем случае нельзя, а то команда полетит в тартарары. Тем более команда сейчас впервые за долгое время борется за золото РПЛ», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 4 декабря 2020
-
12:01
-
11:48
-
11:39
-
11:25
-
11:24
-
11:24
-
11:09
-
11:03
-
10:35
-
10:35
-
10:19
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:44
-
09:37
-
09:04
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:39
-
06:23
-
06:13
-
05:57
-
05:49
-
05:17
-
04:54
-
04:32