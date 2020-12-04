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Пономарёв: увольнять Гончаренко ни в коем случае нельзя, иначе команда полетит в тартарары

Пономарёв: увольнять Гончаренко ни в коем случае нельзя, иначе команда полетит в тартарары
Футбол / Лига Европы 0

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение московского клуба в матче 5-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом». Москвичи проиграли со счётом 0:1 и лишились шансов на выход в плей-офф.

«Чёрт его знает, нужно ли увольнять Гончаренко, многое зависит от тренера, но я всегда был другого мнения — всё идёт от игроков. В ЦСКА все без конца играют на разных позициях, нет взаимной подстраховки. Оборона сыграла безобразно, я уже не говорю о полузащите, а именно об Облякове и Ахметове. Это не игроки для РПЛ, что уж говорить о Лиге Европы. Впереди тоже проблемы, нет там игроков, кроме Влашича, кто думает головой. Каждый должен думать не только за себя, это сложный процесс, который прививается годами. Итог — всё зависит также и от игроков, 90 процентов. Они все взрослые ребята, должны делать выводы из каждой игры.

Поэтому задумываться об увольнении ни в коем случае нельзя, а то команда полетит в тартарары. Тем более команда сейчас впервые за долгое время борется за золото РПЛ», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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