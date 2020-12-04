Роман Широков: ноль голов ЦСКА — печальная история. Плохо мы играем в футбол

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о провале ЦСКА в Лиге Европы. «Армейцы» накануне проиграли «Вольфсбергу» в 5-м туре группового этапа и лишились шансов на выход в плей-офф.



«Ноль голов ЦСКА — печальная история. Я говорил о том, что, скорее всего, один «Краснодар» и пройдёт дальше. Что с нашим футболом? Всё развивается, плохо мы играем в футбол, и поэтому такие результаты. Что касается лимита, если исходить из того, что результаты у нас были лучше без него, может, и стоит отменить его. Раньше и больше возможностей было для привоза дорогих легионеров. Да и в Европу сейчас едут охотнее.



ЦСКА уже второй год подряд проваливается, и это не Лига чемпионов. Команда только к последнему туру может что-то сделать. Болельщики забыли, когда команда выигрывала дома. По поводу изменений пусть решает руководство. Но команда также идёт на первых местах и может оказаться в Лиге чемпионов. Может, для них это важнее.



Всё, что сейчас происходит, является предпосылкой для изменений в подготовке юных футболистов и тренерских кадров. А для больших команд уже давно всё назрело. У нас же, пока не грянет, ничего не происходит. Если задуматься, то на подготовку уйдёт года три, а потом на подготовку всего остального лет пять. В итоге восемь-десять лет. ЮФЛ? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Академии у кого-то растут, и если становится лучше, то почему играем так плохо? Я и говорю, восемь лет нужно», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Средства у нас есть. У нас ума не хватает». Реакция соцсетей на вылет ЦСКА из еврокубков Болельщики называют неожиданных кандидатов на замену Виктору Гончаренко.