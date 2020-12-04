Криштиану Роналду — лучший игрок чемпионата Италии в ноябре

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии в ноябре, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

В ноябре португалец вышел на поле в трёх матчах и стал автором пяти забитых мячей. На счету нападающего дубль в ворота «Специи» в матче 6-го тура Серии А, гол в ворота «Лацио» в матче 7-го тура, а также дубль в ворота «Кальяри».

Вчера, 3 декабря, Роналду забил 750-й гол в карьере. Больше всего мячей Роналду забил за мадридский «Реал» — 450. В составе «Манчестер Юнайтед» 35-летний форвард стал автором 118 голов. За национальную команду Португалии Криштиану отличился 102 раза. 75 голов Роналду забил за «Ювентус», также на его счету 5 мячей за «Спортинг».