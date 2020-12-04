Джонни Эванс следующим летом может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Лестер Сити» Джонни Эванс может покинуть клуб следующим летом.



По сведениям Sky Sports, 32-летний североирландец не собирается продлевать контракт с «лисами», истекающий 30 июня 2021 года. Сообщается, что игрок может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Эванс является воспитанником «красных дьяволов», в составе которых трижды становился чемпионом Англии.



В общей сложности в составе манкунианцев Джонни провёл 198 матчей, в которых семь раз отличился забитыми мячами. Летом 2015 года североирландец за € 8,3 млн перешёл в «Вест Бромвич Альбион», откуда через три года, в июле 2018-го, ушёл в «Лестер».



В текущем сезоне Эванс провёл семь матчей в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.

Защитник «Лестера» Джонни Эванс поднялся на четвёртое место по автоголам в АПЛ