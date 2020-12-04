Лэмпард: я очень уважаю Бьельсу, история с разведчиком — в прошлом. Нас ждёт тяжёлая игра

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 11-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед».
«Мне трудно доводить до футболистов историческую значимость противостояния с «павлинами», когда я разговариваю с такими игроками, как, например, Тимо Вернер или Кай Хавертц. Они не знают историю между двумя клубами и поэтому могут смотреть на «Лидс» только как на очередного соперника и видеть хорошо управляемую команду, которая играет с невероятной энергией и скоростью с любым соперником.
История с разведчиком — в прошлом, и я, конечно, не собираюсь останавливаться на этом перед завтрашним матчем. Я бы предпочел остановиться на том уважении, которое питаю к Марсело Бьельсе как к тренеру.
Я вижу, как он преуспел в построении игры «Лидса». Они были, вероятно, самой сильной командой в Чемпионшипе уже в тот год, когда я тренировал «Дерби Каунти». На самом деле я очень горд, что мы тогда сумели пройти их в полуфинале плей-офф», — цитирует Лэмпарда официальный сайт «аристократов».
Матч 11-го тура АПЛ «Челси» — «Лидс Юнайтед» состоится завтра, 5 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда, набрав 19 очков, занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на двенадцатом месте.
- 4 декабря 2020
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