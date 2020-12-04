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Лэмпард: я очень уважаю Бьельсу, история с разведчиком — в прошлом. Нас ждёт тяжёлая игра

Лэмпард: я очень уважаю Бьельсу, история с разведчиком — в прошлом. Нас ждёт тяжёлая игра
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 11-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед».

«Мне трудно доводить до футболистов историческую значимость противостояния с «павлинами», когда я разговариваю с такими игроками, как, например, Тимо Вернер или Кай Хавертц. Они не знают историю между двумя клубами и поэтому могут смотреть на «Лидс» только как на очередного соперника и видеть хорошо управляемую команду, которая играет с невероятной энергией и скоростью с любым соперником.

История с разведчиком — в прошлом, и я, конечно, не собираюсь останавливаться на этом перед завтрашним матчем. Я бы предпочел остановиться на том уважении, которое питаю к Марсело Бьельсе как к тренеру.

Я вижу, как он преуспел в построении игры «Лидса». Они были, вероятно, самой сильной командой в Чемпионшипе уже в тот год, когда я тренировал «Дерби Каунти». На самом деле я очень горд, что мы тогда сумели пройти их в полуфинале плей-офф», — цитирует Лэмпарда официальный сайт «аристократов».

Матч 11-го тура АПЛ «Челси» — «Лидс Юнайтед» состоится завтра, 5 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда, набрав 19 очков, занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на двенадцатом месте.

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