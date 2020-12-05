«Российские команды – словно из другой лиги». Яновский — о провале клубов РПЛ в еврокубках

Бывший игрок ЦСКА Игорь Яновский прокомментировал выступление клубов из Российской Премьер-Лиги в еврокубках.



«Нет слов. Странно наблюдать за происходящей деградацией. Бросается в глаза, что наши клубы уступают соперникам в физической подготовке. Это заметно с первых минут практически в каждом международном матче.



Речь о нехватке интенсивности, атлетизма, умения вести единоборства. Взять ЦСКА, встречавшийся с австрийской командой «Вольфсберг», которую у нас, по сути, никто не знал. Против «армейцев» вышли физически сильные ребята. «Армейцы» пытались комбинировать, но уступали и в стыках, и в борьбе за мяч головой, и в подборах.



Такая картина наблюдалась и в матчах других российских клубов. Российские команды в еврокубках — словно из другой лиги. Соперники уже в университетах, а наши на их фоне — неокрепшие подростки из школы. Вот мы и радовались единственной победе в 20 матчах.



Нужно сократить число участников чемпионата до двенадцати. На 16 клубов качественных футболистов не хватает, да и не все выдерживают по финансам. Команды из нижней части турнирной таблицы курсируют, как лифт, в ФНЛ и обратно. Лучшие футболисты переходят из них в ведущие клубы, а восполнять потери тяжело. Формат может быть разным. Но что-то делать надо. Условно, лет пять назад российские команды не проигрывали австрийским так, как теперь», — цитирует Яновского «Команда России».

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