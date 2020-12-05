Дайч — о матче с «Эвертоном»: судьи несправедливы к «Бёрнли»

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).



«Мы начали игру ярко, с хорошей энергией. В „Эвертоне“ работает замечательный тренер, он уже применил в команде много идей.



Считаю, перед голом „ирисок“ судья ошибочно не зафиксировал фол на нашем игроке. Может быть, я и не спорил бы с арбитром, но такие нарушения фиксируются судьями в каждом матче. Мне кажется, в этом моменте необходимо было прибегнуть к VAR. Видел нарушения, которые фиксировались за меньшие провинности. Не могу этого понять.



Сегодня мы не должны быть в долгу перед Ником Поупом. Хорошо играть — обыденная задача вратарей. Думаю, сегодня оба голкипера совершили важные спасения. Каждый тренер АПЛ расскажет о сложности этого турнира. Сегодня у нас было хорошее настроение, будем бороться до конца», — приводит слова главного тренера бордовых BBC.

Видео момента гола «Эвертона»

Подопечные Шона Дайча набрали шесть очков и занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (17) — на 7-м месте.