Дайч — о матче с «Эвертоном»: судьи несправедливы к «Бёрнли»

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).
«Мы начали игру ярко, с хорошей энергией. В „Эвертоне“ работает замечательный тренер, он уже применил в команде много идей.
Считаю, перед голом „ирисок“ судья ошибочно не зафиксировал фол на нашем игроке. Может быть, я и не спорил бы с арбитром, но такие нарушения фиксируются судьями в каждом матче. Мне кажется, в этом моменте необходимо было прибегнуть к VAR. Видел нарушения, которые фиксировались за меньшие провинности. Не могу этого понять.
Сегодня мы не должны быть в долгу перед Ником Поупом. Хорошо играть — обыденная задача вратарей. Думаю, сегодня оба голкипера совершили важные спасения. Каждый тренер АПЛ расскажет о сложности этого турнира. Сегодня у нас было хорошее настроение, будем бороться до конца», — приводит слова главного тренера бордовых BBC.
Подопечные Шона Дайча набрали шесть очков и занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (17) — на 7-м месте.
- 5 декабря 2020
-
18:33
-
18:26«Тамбов» зимой может сняться с РПЛ Эксклюзив
-
18:23
-
18:22
-
18:14
-
18:07
-
18:01
-
17:52
-
17:50
-
17:47
-
17:46
-
17:23
-
17:19
-
17:12
-
17:10
-
16:47
-
16:29
-
16:28
-
16:27
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:49
-
15:41
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:03
-
14:54
-
14:47
-
14:18
-
14:14