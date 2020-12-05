«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: Стерлинг реализовал выход один на один. Видео
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Матч проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». Идёт 15-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Первый гол был забит на 5-й минуте матча — полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне ускорился и великолепной передачей на Рахима Стерлинга разрезал оборону гостей. Англичанин без проблем пробил мимо Ареола.
Это уже третий гол 25-летнего вингера в нынешнем сезоне АПЛ. На его счету также одна голевая передача.
Рахим Стерлинг впервые с 8 ноября вышел в стартовом составе «Манчестер Сити».
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
18:33
-
18:26«Тамбов» зимой может сняться с РПЛ Эксклюзив
-
18:23
-
18:22
-
18:14
-
18:07
-
18:01
-
17:52
-
17:50
-
17:47
-
17:46
-
17:23
-
17:19
-
17:12
-
17:10
-
16:47
-
16:29
-
16:28
-
16:27
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:49
-
15:41
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:03
-
14:54
-
14:47
-
14:18
-
14:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам