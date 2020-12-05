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«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: Стерлинг реализовал выход один на один. Видео

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: Стерлинг реализовал выход один на один. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Матч проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». Идёт 15-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Первый гол был забит на 5-й минуте матча — полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне ускорился и великолепной передачей на Рахима Стерлинга разрезал оборону гостей. Англичанин без проблем пробил мимо Ареола.

Видео гола Стерлинга

Это уже третий гол 25-летнего вингера в нынешнем сезоне АПЛ. На его счету также одна голевая передача.

Рахим Стерлинг впервые с 8 ноября вышел в стартовом составе «Манчестер Сити».

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.

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