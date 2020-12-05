Тренер «Тамбова»: поздравил с дебютом ребят из молодёжки. Мы очень довольны
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал проигрыш в матче со «Спартаком» (1:5).
«Не хватило нас на концовку. Сказал ребятам, что они очень хорошо выглядят на фоне «Спартака». При счёте 2:1 у нас был момент, чтобы сравнять счёт.
Было непросто, потому что было понимание, что ряд игроков не будет играть. Играли ребята, приехавшие из молодёжки. Трудность в том, что ребята приехали к нам совсем недавно и где-то тактические перестроения было тяжело осуществить за несколько дней. Они большие молодцы, справились. Немного функционала не хватило. Уровень Премьер-Лиги и молодёжного первенства отличаются. Поблагодарил ребят и поздравил с дебютом. Мы очень довольны», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
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