Иммобиле забил в пятом матче подряд после возвращения на поле
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил гол в матче 10-го тура итальянской Серии А со «Специей» (2:1).
Иммобиле на 15-й минуте матча забил с передачи Сергея Милинковича-Савича. Второй гол «Лацио» Милинкович-Савич забил сам.
Итальянский форвард забивает как минимум один гол уже в пятом матче подряд. До этого Иммобиле не играл из-за положительного теста на коронавирус.
Форвард римской команды находился на самоизоляции с 3 ноября. 19 ноября Иммобиле приступил к командным тренировкам, а спустя пять дней оформил дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом» (3:1).
Иммобиле является лучшим бомбардиром «Лацио» в нынешнем сезоне. На счету 30-летнего форварда 6 мячей в чемпионате Италии.
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:22
-
19:12
-
19:12
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:49
-
18:42
-
18:40
-
18:33
-
18:26«Тамбов» зимой может сняться с РПЛ Эксклюзив
-
18:23
-
18:22
-
18:14
-
18:07
-
18:01
-
17:52
-
17:50
-
17:47
-
17:46
-
17:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам