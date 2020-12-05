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Иммобиле забил в пятом матче подряд после возвращения на поле

Иммобиле забил в пятом матче подряд после возвращения на поле
Футбол / Италия 0

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил гол в матче 10-го тура итальянской Серии А со «Специей» (2:1).

Иммобиле на 15-й минуте матча забил с передачи Сергея Милинковича-Савича. Второй гол «Лацио» Милинкович-Савич забил сам.

Итальянский форвард забивает как минимум один гол уже в пятом матче подряд. До этого Иммобиле не играл из-за положительного теста на коронавирус.

Форвард римской команды находился на самоизоляции с 3 ноября. 19 ноября Иммобиле приступил к командным тренировкам, а спустя пять дней оформил дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом» (3:1).

Иммобиле является лучшим бомбардиром «Лацио» в нынешнем сезоне. На счету 30-летнего форварда 6 мячей в чемпионате Италии.

Италия - Серия А. 10-й тур
05 декабря 2020, суббота. 17:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
1 : 2
Лацио
Рим
0:1 Иммобиле – 15'   0:2 Милинкович-Савич – 33'   1:2 Н'Зола – 64'
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