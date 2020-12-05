Рахим Стерлинг в матче с «Фулхэмом» установил рекорд АПЛ

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Матч проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». Идёт 53-я минута матча, счёт 2:0 в пользу хозяев.



Как утверждает Opta Sport, вингер «горожан» Рахим Стерлинг в матче с «Фулхэмом» стал игроком, после нарушения на котором чаще всего назначался пенальти в матчах АПЛ.

Фото можно увидеть на странице Opta в "Твиттере".

В сегодняшнем матче на 26-й минуте защитник гостей Йоаким Андерсон завалил 25-летнего англичанина в собственной штрафной и судья без промедлений указал на точку. Удар реализовал Кевин Де Брёйне.

Видео гола Де Брёйне

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.