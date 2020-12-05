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«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и поднялся на четвёртое место в АПЛ

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и поднялся на четвёртое место в АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в городе Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 3-й минуте матча — полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне ускорился и великолепной передачей на Рахима Стерлинга разрезал оборону гостей. Англичанин без проблем пробил мимо Ареола.

Видео гола Стерлинга

«Манчестер Сити» увеличил преимущество на 26-й минуте: защитник гостей Йоаким Андерсон завалил Рахима Стерлинга в собственной штрафной и судья без промедлений указал на точку. К мячу подошёл Кевин Де Брёйне и уверенно реализовал пенальти, пробив точно в угол ворот.

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Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 18 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
05 декабря 2020, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Стерлинг – 5'   2:0 Де Брёйне – 26' (пен)
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