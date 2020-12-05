Азмун стал лидером гонки бомбардиров РПЛ, обогнав форвардов «Спартака»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун возглавил список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. На счету иранского форварда 9 мячей (2 — c пенальти).
Футболист питерцев оформил хет-трик в матче с «Уралом» (5:1). В этой встрече гол также забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который в гонке бомбардиров теперь отстаёт от Азмуна на один мяч.
Нападающие «Спартака» Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, оформившие по дублю в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (5:1), ранее стали лидерами гонки бомбардиров чемпионата — на их счету по 8 забитых мячей. По 7 голов в нынешнем розыгрыше забили форвард «Рубина» Джордже Деспотович и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.
Петербургский «Зенит» набрал 35 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» также набрал 35 очков, но уступает по дополнительным показателям.
- 5 декабря 2020
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