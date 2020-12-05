Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе стали лидерами гонки бомбардиров РПЛ

Нападающие «Спартака» Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, оформившие по дублю в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (5:1), стали лидерами гонки бомбардиров чемпионата — на их счету по 8 забитых мячей.

По 7 голов в нынешнем розыгрыше забили нападающий «Зенита» Артём Дзюба, форвард «Рубина» Джордже Деспотович и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

23-летний Понсе стал игроком красно-белых в 2019 году, перейдя из «Ромы». На счету аргентинца 20 голов в 51 матче за московский клуб. 23-летний Ларссон также пришёл в «Спартак» в 2019 году. За это время швед вышел на поле в 47 матчах и забил 18 мячей.

«Спартак» является лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 17 турах. Следующий матч москвичи проведут 12 декабря c «Сочи».