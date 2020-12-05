Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе стали лидерами гонки бомбардиров РПЛ

Нападающие «Спартака» Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, оформившие по дублю в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (5:1), стали лидерами гонки бомбардиров чемпионата — на их счету по 8 забитых мячей.
По 7 голов в нынешнем розыгрыше забили нападающий «Зенита» Артём Дзюба, форвард «Рубина» Джордже Деспотович и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.
23-летний Понсе стал игроком красно-белых в 2019 году, перейдя из «Ромы». На счету аргентинца 20 голов в 51 матче за московский клуб. 23-летний Ларссон также пришёл в «Спартак» в 2019 году. За это время швед вышел на поле в 47 матчах и забил 18 мячей.
«Спартак» является лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 17 турах. Следующий матч москвичи проведут 12 декабря c «Сочи».
- 5 декабря 2020
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:22
-
19:12
-
19:12
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:49
-
18:42
-
18:40
-
18:33
-
18:26«Тамбов» зимой может сняться с РПЛ Эксклюзив
-
18:23
-
18:22
-
18:14
-
18:07
-
18:01
-
17:52
-
17:50
-
17:47
-
17:46
-
17:23