Хацкевич — о 0:5 с «Краснодаром»: «Ротору» надо принять этот результат и идти дальше

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвёл итоги матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

«Начало матча было за «Краснодаром», но, пропустив этот быстрый мяч, мы всё равно действовали так, как и планировали. В какой-то момент мы даже перехватили инициативу, создали неплохие моменты, но Сафонов прекрасно сделал свою работу. Понятно, что второй тайм был за «Краснодаром», соперник умеет и любит играть с мячом. Нам надо просто принять этот результат и идти дальше», — передаёт слова Хацкевича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Краснодар» набрал в 17 турах 24 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (8) — на последнем, 16-м месте.