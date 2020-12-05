Дубли Ари и Классона помогли «Краснодару» в большинстве дома разгромить «Ротор»
«Краснодар» принимал «Ротор» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 5:0.
Счёт был открыт на 14-й минуте матча. Евгений Чернов прострелил в штрафную, мяч зацепил Евгения Маркова и отскочил к Ари и тот в касание вколотил его в ближний угол. На 30-й минуте волгоградцы остались в меньшинстве, поле покинул Андрес Понсе. На 41-й и 43-й минутах поочерёдно забили Ари (с пенальти) и Магомед-Шапи Сулейманов. На 85-й минуте забил Виктор Классон, а на 90-й швед, оформив дубль, поставил точку в матче.
«Краснодар» набрал 24 очка в 17 турах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (8) — на последнем, 16-м месте.
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