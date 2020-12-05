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Ларссон: «Спартак» забил «Тамбову» немало, но мог забить ещё

Ларссон: «Спартак» забил «Тамбову» немало, но мог забить ещё
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» (5:1).

«Сумасшедший матч? Сегодня действительно было создано много моментов. Мы забили немало, но из того, что создали, могли забить ещё больше. В этом плане сегодняшний матч отчасти можно назвать сумасшедшим. Главное — мы были сконцентрированы на протяжении всей игры. Сначала не всё получалось, но потом разогнались и одержали победу.

Первый гол Понсе? Для меня этот гол был очевидным. Я находился прямо на линии ворот. Видел, что после удара Понсе мяч пересёк линию. Соперники потом его выбили, но для меня не было сомнений. К счастью, VAR вмешался и оказался на нашей стороне.

Быстро пропустили мяч после второго гола? Небольшая потеря концентрации. Хотя мы не должны пропускать так быстро после того, как забили. Возможно, сказалась пауза, возникшая при просмотре VAR, но, по-хорошему, нужно было играть на ноль», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе клуба.

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