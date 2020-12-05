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Быстров — о «Тамбове»: если бойкотировать матч, то делать это всей командой и не приезжать

Быстров — о «Тамбове»: если бойкотировать матч, то делать это всей командой и не приезжать
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал победу москвичей в матче с «Тамбовом» (5:1).

«Коллектив делится на тех, кто доволен, недоволен и на тех, кому всё равно. Если костяк команды недоволен, то принимается решение для начала не выходить на тренировку. Они могли не тренироваться. За две недели игрокам никто не ответил, поэтому сегодня не увидели пятерых основных игроков «Тамбова».

Если у них нет основных футболистов, это помощь «Спартаку». Как бы они ни хотели бойкотировать, какие бы деньги ни платили им — люди сидели на скамейке, а выйти не могли. Это же бред для чемпионата России. Мы такое уже проходили в матче молодёжной команды «Ростова». Это не красит наш чемпионат. Нельзя так давать преимущество.

«Спартаку» нужно прибавлять, играть агрессивнее. Видно было, что «Спартак» вышел играть в контратаку. Игроки делают то, что Тедеско требует от них. Чтобы не пропустить пять мячей, «Тамбову» нужно было просто не приезжать на матч и получить техническое поражение. Если бойкотировать, то делать это надо всей командой и до конца. Теперь игрокам нужно наладить диалог с руководством и решить, как действовать дальше», — цитирует Быстрова Матч ТВ.

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