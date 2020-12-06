Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Хакими помог «Интеру» обыграть «Болонью» и подняться на 2-е место в Серии А

Дубль Хакими помог «Интеру» обыграть «Болонью» и подняться на 2-е место в Серии А
Футбол / Италия 0

«Интер» принимал «Болонью» в матче 10-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте встречи. Миланцы вышли вперёд благодаря точному удару форварда Ромелу Лукаку. На 45-й минуте «Интер» удвоил преимущество усилиями Ашрафа Хакими. Ассистировал ему Марсело Брозович. На 67-й минуте «Болонья» сократила отставание, гол забил Эмануэл Вигнато с передачи Роберто Сориано. Однако преимущество восстановил Хакими. Защитник оформил дубль и поставил точку в матче. Голевой пас отдал Артуро Видаль.

Таким образом, «Интер» набрал 21 очко в 10 турах и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (12) — на 10-м месте.

Италия - Серия А. 10-й тур
05 декабря 2020, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 1
Болонья
Болонья
1:0 Лукаку – 16'   2:0 Хакими – 45'   2:1 Вигнато – 67'   3:1 Хакими – 70'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020