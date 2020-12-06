Дубль Хакими помог «Интеру» обыграть «Болонью» и подняться на 2-е место в Серии А

«Интер» принимал «Болонью» в матче 10-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте встречи. Миланцы вышли вперёд благодаря точному удару форварда Ромелу Лукаку. На 45-й минуте «Интер» удвоил преимущество усилиями Ашрафа Хакими. Ассистировал ему Марсело Брозович. На 67-й минуте «Болонья» сократила отставание, гол забил Эмануэл Вигнато с передачи Роберто Сориано. Однако преимущество восстановил Хакими. Защитник оформил дубль и поставил точку в матче. Голевой пас отдал Артуро Видаль.

Таким образом, «Интер» набрал 21 очко в 10 турах и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (12) — на 10-м месте.