«Манчестер Юнайтед» повторил достижение «Лидса», установленное 19 лет назад

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Лондоне завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Как сообщает Opta Sports, манкунианцы – вторая команда в истории АПЛ, которая забивает более дух голов в девяти матчах подряд на выезде. Первым такое достижение покорилось «Лидс Юнайтед» в апреле 2001 года.



В составе «красных дьяволов» голы в сегодняшнем матче забивали полузащитник Поль Погба, вингер Мэйсон Маунт и нападающий Маркус Рашфорд.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы набрали 19 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (17) — на 7-м месте.