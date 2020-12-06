Реми Кабелла: футбол во Франции гораздо лучше, чем в России

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла высказал мнение, что чемпионат Франции намного сильнее российского.

«Российская лига очень оборонительная. Команды менее техничны и играют более оборонительно. Это немного сложнее физически. Во Франции, я думаю, футбол гораздо лучше. Но и в РПЛ есть хорошие команды. Лига 1 лучше, чем российская лига. Да, такова реальность, мы не можем лгать об этом. Во Франции стараются играть чуть больше», — приводит слова Кабеллы Get French Football News со ссылкой на BeIN Sports FR.

Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из «Сен-Этьена». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне чемпионата России Кабелла провел 12 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.