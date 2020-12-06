Футболистка Коваленко: Глушаков относился к «Спартаку» так, как ни один футболист не делал

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала о полузащитнике «Химок» Денисе Глушакове. Девушка считает, что мнение общественности не соответствует истинному образу экс-хавбека «Спартака».

«Денис — абсолютно не такой человек, как о нём пишут и говорят в некоторых медиа. Судить по каким-то СМИ человека нельзя. Не знаю, как сейчас, он этого не показывает, но как Денис относился к «Спартаку», так, наверное, ни один футболист не относился. Когда вижу, как к нему относятся болельщики, очень обидно за него становится. Не все это видят, но Денис больше думает не о себе, а о других людях. В каких-то моментах это ему идёт во вред даже.

Для всех- Глушаков развалил чемпионский «Спартак»? Это созданный имидж. Просто не понимаю людей, которые вообще не знают Дениса, прочитали какую-то новость в Интернете и пишут: «Глушаков – иуда, худший человек на свете. Как ты вообще с ним общаешься?» Я не отвечаю, а просто думаю: «Господи, как вы вообще оцениваете людей? По одной непонятной фразе, вырванной из контекста? Почему вы забываете о хорошем?» Говорят же, чем больше ты сделал хорошего, тем быстрее это забывается. Сделаешь что-то плохое, всё хорошее перечёркивается вмиг.

Угрозы бывшей жене? Это ровно та же ситуация, что и с Дзюбой. Намеренный слив в определённых интересах. Думаю, у каждого в личной жизни – в общении с близкими даже – бывают моменты, когда эмоции берут верх. А потом думаешь: «Зачем я это сказал?» Во всех семьях так. Это личная жизнь", — цитирует Коваленко Sports.ru.