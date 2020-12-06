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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: стартовые составы команд на центральный матч 11-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: стартовые составы команд на центральный матч 11-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и лондонского «Арсенала» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур » в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Дайер, Хёйбьерг, Сиссоко, Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Бергвейн, Кейн.

Запасные: Харт, Дэвис, Родон, Уинкс, Моура, Винисиус, Бэйл.

«Арсенал»: Лено, Тирни, Габриэль, Холдинг, Бельерин, Парти, Джака, Сака, Виллиан, Обамеянг, Ляказетт.

Запасные: Рунарссон, Мэйтленд-Найлс, Мустафи, Эльнени, Себальос, Уиллок, Нкетиа.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.

Проморолик к центральному матчу 11-го тура АПЛ

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