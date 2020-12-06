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Джермейн Дефо провёл 800-й матч в карьере

Джермейн Дефо провёл 800-й матч в карьере
Футбол / Англия 0

Нападающий «Рейнджерс» Джермейн Дефо помог «джерс» на выезде одержать победу в матче 16-го тура чемпионата Шотландии с «Росс Каунти» (4:0). 38-летний английский нападающий появился на поле на 74-й минуте, выйдя вместо колумбийского форварда Альфредо Морелоса, и на 90-й минуте отметился забитым мячом.

Как сообщает Sky Sports, для Дефо это был 800-й официальный матч в карьере – за клубы и сборную Англии. За карьеру на его счету 322 гола.

В нынешнем сезоне шотландской Премьер-лиги Дефо в шести матчах забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

На клубном уровне Дефо выступал также за «Портсмут», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

«Рейнджерс», набрав 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Главным тренером шотландской команды является экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

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