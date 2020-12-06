Салах, Фирмино и Мане — в старте «Ливерпуля» на матч с «Вулверхэмптоном». Жота в запасе

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Вулверхэмптон Уондерерс» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Матип, Фабиньо, Неко Уильямс, Хендерсон, Джонс, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.



Запасные: Адриан, Цимикас, Александер-Арнольд, Филлипс, Кейта, Минамино, Жота.



«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коди, Семеду, Марсал, Боли, Моутинью, Дендонкер, Рубен Невеш, Каштелу, Адама Траоре, Нету.



Запасные: Радди, Айт Нури, Хувер, Килман, Феррейра, Сес, Силва.



Нападающий красных Диогу Жота, забивавший в четырёх из последних пяти матчей «Ливерпуля» в АПЛ, остался в запасе.



«Ливерпуль» набрал 21 очко в 10 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка.