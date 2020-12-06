Артета: мы были опаснее на протяжении большей части игры, но значение имеет лишь результат

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение «канониров» в матче 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:2).
«Это футбол. Они забили удивительный гол, а затем перед самым перерывом второй. Во время второго пропущенного мяча Томас Парти отсутствовал на поле, потому что был травмирован.
Сегодня я увидел команду, полную страсти, атакующую на протяжении большей части игры и создающую опасные моменты. Но в конечном счёте определяющее значение имеет результат, и именно поэтому „Тоттенхэм“ теперь находится на вершине турнирной таблицы.
Может быть, мы были немного неосмотрительны в моменте с голом Сона, но это был удивительный удар с его стороны», — цитирует испанского специалиста BBC.
Видео гола Сон Хын Мина в вотора «Арсенала»
Подопечные Микеля Артеты набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры» (24) — на первом месте.
- 6 декабря 2020
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