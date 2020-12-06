Салах наказал защиту «Вулверхэмптона» за ошибку и открыл счёт в матче

В заключительном матче воскресной программы 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Матч проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Идёт 30-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 24-й минуте — капитан хозяев Джордан Хендерсон выполнил дальний навес к штрафной, где защитник и капитан «волков» Конор Коди неудачно скинул мяч в сторону ворот, а находившийся в одиночестве Мохамед Салах одним касанием подработал мяч себе под удар, а вторым нанёс разящий удар под дальнюю штангу.

Видео гола Мохамеда Салаха

«Ливерпуль» набрал 21 очко в 10 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка.