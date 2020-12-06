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Влашич — о ничьей с «Химками»: уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением

Влашич — о ничьей с «Химками»: уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ с «Химками». Встреча закончилась со счётом 2:2. Теперь ЦСКА отстаёт от лидирующих в РПЛ «Спартака» и «Зенита» на два очка.

«В первом тайме у нас было очень много моментов, мы играли очень хорошо. Второй тайм мы начали с ошибок, они забили, это был шок для нас. Затем они сразу и второй забили, а в РПЛ сложно отыгрываться. Мы боролись до конца, но не смогли выиграть матч.

Сложный график? Не чувствую себя уставшим. Я хотел бы играть в таком графике. Все игры я сыграл хорошо. Но люди видят ассисты, голы, победы, и они этого не увидели. Думаю, это просто плохой период, как в прошлом году. Нам нужно только выиграть одну игру, и всё наладится.

Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением. Да, мы не можем выиграть пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в последних двух матчах чемпионата», — сказал Влашич в эфире «Матч Премьер».

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