Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» выиграл 31 из 32 домашних матчей в АПЛ

«Ливерпуль» выиграл 31 из 32 домашних матчей в АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился заключительный матч воскресной программы 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Ливерпуля» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Как сообщает Opta Sport, эта победа стала для мерсисайдцев 31-й в последних 32-х домашних матчах. В этих встречах «Ливерпуль» забил 93 мяча, а пропустил, всего лишь, 25.

Фото можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".

Также для красных этот матч стал 65-м подряд без поражений на «Энфилде» в матчах АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур». «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020