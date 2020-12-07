«Ливерпуль» выиграл 31 из 32 домашних матчей в АПЛ

Завершился заключительный матч воскресной программы 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Ливерпуля» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.



Как сообщает Opta Sport, эта победа стала для мерсисайдцев 31-й в последних 32-х домашних матчах. В этих встречах «Ливерпуль» забил 93 мяча, а пропустил, всего лишь, 25.

Фото можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".

Также для красных этот матч стал 65-м подряд без поражений на «Энфилде» в матчах АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур». «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте.