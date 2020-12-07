С сезона-2017/2018 Салах набрал уже 112 очков по системе «гол+пас» в АПЛ, у Кейна — 91

Завершился заключительный матч воскресной программы 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Ливерпуля» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил и отдал голевую передачу в матче 11-го тура Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (3:0, второй тайм).
Видео гола Салаха в матче с «Вулверхэмптоном»
Салах набрал 112 (82+30) очков в АПЛ в составе «красных». Это лучший результат в лиге с момента перехода нападающего в «Ливерпуль» в преддверии сезона-2017/18, сообщает Opta Sport.
На втором месте по этому показателю за данный промежуток времени находится нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн – 91 очко.
«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур». «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте.
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