«Реал Сосьедад» не сумел обыграть «Алавес» и упустил шанс возглавить турнирную таблицу
В Витории на стадионе «Мендисорроса» состоялся матч 12-го тура Примеры. «Алавес» на своём поле принимал «Реал Сосьедад». Командам так и не удалось забить, встреча закончилась со счётом 0:0.
Баски владели серьёзным территориальным и игровым преимуществом. А с 61-й минуты хозяева ещё и играли в меньшинстве после удаления Родриго Баттальи.
«Реал Сосьедад» упустил шанс выйти на первое место в турнирной таблице Примеры. Баски набрали 25 очков и остались на втором месте в турнирной таблице. Они отстают от лидирующего «Атлетико» на одно очко. «Алавес» набрал 14 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Реал Сосьедад» будет принимать «Эйбар». В свою очередь «Алавес» отправится в гости к «Уэске».
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