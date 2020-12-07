Куман хочет, чтобы зимой «Барсу» пополнили центральный защитник и форвард-универсал
Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман уверен, что его команде необходимо усиление в зимнее трансферное окно, сообщает sport.es.
Куман хочет видеть в команде центрального защитника и универсального нападающего, который мог бы сыграть на разных позициях в атаке. При этом Кумана устроит вариант с арендой игрока обороны.
Тренер осознаёт, что финансовое положение «Барселоны» оставляет желать лучшего, но считает, что эти трансферы всё равно необходимы. Ранее из-за повреждений из состава каталонцев выбыли защитник Жерар Пике и полузащитник Усман Дембеле.
В летнее трансферное окно «Барселона» пыталась приобрести голландского форварда «Лиона» Мемфиса Депая и защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию.
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