Серхио Бускетс: вызывает беспокойство, что «Барселона» много проигрывает
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (1:2).
«Вызывает беспокойство, что «Барселона» много проигрывает. Когда казалось, что у нас есть возможности, мы сделали ещё одну ошибку. Индивидуальные ошибки стоили нам много очков. В Лиге чемпионов команда кажется другой. Мы не можем винить в этом отношение, но такой старт усложняет игру», — приводит слова Бускетса Marca.
Таким образом, «Кадис» поднялся на 5-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Барселона» (14) — на 7-м месте. Возглавляет турнирную таблицу мадридский «Атлетико», набрав 26 очков. На втором месте «Реал Сосьедад» (24). Замыкает лидирующую тройку «Реал» (20).
Куман о поражении «Барселоны» в матче с «Кадисом»: огромный шаг назад в борьбе за Ла Лигу
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