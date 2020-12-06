Серхио Бускетс: вызывает беспокойство, что «Барселона» много проигрывает

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (1:2).

«Вызывает беспокойство, что «Барселона» много проигрывает. Когда казалось, что у нас есть возможности, мы сделали ещё одну ошибку. Индивидуальные ошибки стоили нам много очков. В Лиге чемпионов команда кажется другой. Мы не можем винить в этом отношение, но такой старт усложняет игру», — приводит слова Бускетса Marca.

Таким образом, «Кадис» поднялся на 5-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Барселона» (14) — на 7-м месте. Возглавляет турнирную таблицу мадридский «Атлетико», набрав 26 очков. На втором месте «Реал Сосьедад» (24). Замыкает лидирующую тройку «Реал» (20).