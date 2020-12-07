Пауло Дибала может оказаться в одной из топ-команд Англии

Представители аргентинского нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы предложили услуги футболиста шести топовым клубам Англии, сообщает 90 min.



Контракт аргентинца с клубом истекает в 2022 году, однако, по словам источника, Дибала не доволен количеством игрового времени в «Ювентусе» и готов покинуть команду в 2021 году. Услуги форварда были предложены «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».



Кроме того, по информации СМИ, к Дибале есть интерес со стороны французского «ПСЖ». Аргентинец рассматривается как возможная замена Килиана Мбаппе, который может уйти в мадридский «Реал».



В нынешнем сезоне Серии А Дибала провёл 6 матчей и не отметился результативными действиями. В текущей Лиге чемпионов форвард сыграл 4 матча и забил 1 гол в ворота венгерского «Ференцвароша».

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