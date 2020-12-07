Президент ФНЛ объявил об отставке. Он сказал, что устал, и покинул собрание
Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов объявил об уходе с должности, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, и покинул мероприятие под аплодисменты.
Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. В прошлом сезоне в связи с пандемией коронавируса сезон в первенстве не был доигран, а путёвки в Премьер-Лигу достались командам, занимавшим лидирующие позиции на момент приостановки кампании. С таким решением были не согласны клубы, также находившиеся в числе фаворитов соревнований и незначительно уступавшие соперникам.
Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021.
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