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Президент ФНЛ объявил об отставке. Он сказал, что устал, и покинул собрание

Президент ФНЛ объявил об отставке. Он сказал, что устал, и покинул собрание
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов объявил об уходе с должности, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, и покинул мероприятие под аплодисменты.

Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. В прошлом сезоне в связи с пандемией коронавируса сезон в первенстве не был доигран, а путёвки в Премьер-Лигу достались командам, занимавшим лидирующие позиции на момент приостановки кампании. С таким решением были не согласны клубы, также находившиеся в числе фаворитов соревнований и незначительно уступавшие соперникам.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021.

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