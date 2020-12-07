«Милан» ещё не вёл переговоры о новом контракте со Златаном Ибрагимовичем

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара рассказал, что клуб ещё не начал переговоры со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем о продлении контракта.

«Сейчас Ибра с нами, и мы ещё не обсуждали продление контракта. Мы сделаем это в подходящий момент. Многое будет зависеть от него, его настроения и желания. На данный момент он показал, что хочет остаться в „Милане“. Надеемся, он останется с нами надолго», — приводит слова Массары Sky Sport Italia.

Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

В ходе своей карьеры нападающий также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».