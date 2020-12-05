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Златан Ибрагимович признался, что летом хотел завершить профессиональную карьеру

Златан Ибрагимович признался, что летом хотел завершить профессиональную карьеру
Футбол / Италия 0

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что летом задумывался о завершении профессиональной карьеры.

«Стефано Пиоли спросил, хочу ли дальше играть в футбол. Я ответил: „Нет, не собираюсь продолжать. Довольно. Семья мне также важна, я здесь один, это жертва. Я был готов жить так полгода, но не хочу оставаться здесь ещё на год“. Пиоли сказал: „Хорошо, уважаю твоё решение. Пусть будет так“. На следующий день мы вновь говорили, и я снова отметил, что решил уйти на пенсию.

Но потом что-то изменилось. Я не хотел сожалеть. Позвонил в „Милан“ и решил продолжить карьеру. Думал об отставке ещё в „Манчестер Юнайтед“. Мне было 35–36 лет», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

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