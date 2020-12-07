«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В бригаду войдут ассистенты Даррен Кенн и Николас Хоптон. Резервный рефери — Грэм Скотт.



«Брайтон энд Хоув Альбион» в 10 матчах набрал 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (17) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (24) и лондонский «Челси» (22).