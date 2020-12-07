Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В бригаду войдут ассистенты Даррен Кенн и Николас Хоптон. Резервный рефери — Грэм Скотт.

«Брайтон энд Хоув Альбион» в 10 матчах набрал 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (17) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (24) и лондонский «Челси» (22).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020