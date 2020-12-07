«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 7 декабря, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В бригаду войдут ассистенты Даррен Кенн и Николас Хоптон. Резервный рефери — Грэм Скотт.
«Брайтон энд Хоув Альбион» в 10 матчах набрал 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (17) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (24) и лондонский «Челси» (22).
Рекомендуем вам
- 7 декабря 2020
-
17:38
-
17:35
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
16:59
-
16:45
-
16:27
-
16:25
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:27
-
15:17
-
15:16
-
14:42
-
14:41
-
14:15
-
13:51
-
13:42
-
13:33
-
13:24
-
13:03
-
13:00
-
12:55
-
12:53
-
12:40
-
12:34
-
12:20
-
12:00
-
11:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам