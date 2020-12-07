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Балотелли проходит медобследование перед подписанием контракта с клубом Серии B

Балотелли проходит медобследование перед подписанием контракта с клубом Серии B
Футбол / Италия 0

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли прибыл на базу клуба Серии B «Монца». Как сообщает Football Italia, нападающий пройдёт медобследование, после чего подпишет контракт с командой. Он перейдёт в «Монцу» в качестве свободного агента.

В новой команде он воссоединится с Кевином-Принсом Боатенгом, с которым вместе выступал за «Милан».

Ранее сообщалось, что Балотелли был близок к переходу в бразильский клуб «Васко да Гама», но в итоге его агент Мино Райола договорился с «Монцей».

В минувшем сезоне он выступал за «Брешию» в Серии А, но покинул команду по истечении контракта.

В сезоне-2019/2020 нападающий в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе) забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых карточек и 1 красную. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.

Балотелли подпишет контракт с «Монцей» Берлускони, выступающей в Серии B
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