Балотелли проходит медобследование перед подписанием контракта с клубом Серии B

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли прибыл на базу клуба Серии B «Монца». Как сообщает Football Italia, нападающий пройдёт медобследование, после чего подпишет контракт с командой. Он перейдёт в «Монцу» в качестве свободного агента.

В новой команде он воссоединится с Кевином-Принсом Боатенгом, с которым вместе выступал за «Милан».

Ранее сообщалось, что Балотелли был близок к переходу в бразильский клуб «Васко да Гама», но в итоге его агент Мино Райола договорился с «Монцей».

В минувшем сезоне он выступал за «Брешию» в Серии А, но покинул команду по истечении контракта.

В сезоне-2019/2020 нападающий в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе) забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых карточек и 1 красную. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.