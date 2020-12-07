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Защитник «Рубина» Филип Уремович приступил к тренировкам в общей группе

Защитник «Рубина» Филип Уремович приступил к тренировкам в общей группе
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Рубина» и сборной Хорватии Филип Уремович восстановился после травмы и принял участие в тренировке казанской команды, которая прошла сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба «Рубина».

Напомним, Уремович получил повреждение в матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции (1:2), который состоялся 14 ноября. На 40-й минуте встречи футболист лёг на газон. На поле появились врачи, после чего Уремович был заменён. Позже у защитника была диагностирована травма бедра. Из-за повреждения Уремович пропустил матчи «Рубина» с «Ростовом» (0:2), ЦСКА (1:0) и «Локомотивом» (1:3).

До зимнего перерыва казанский «Рубин» сыграет в чемпионате России с «Тамбовом» (13 декабря) и грозненским «Ахматом».

Защитник «Рубина» Уремович получил травму в матче Хорватия — Швеция
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