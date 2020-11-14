Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Рубина» Уремович получил травму в матче Хорватия — Швеция

Защитник «Рубина» Уремович получил травму в матче Хорватия — Швеция
Футбол / РПЛ 0

Защитник сборной Хорватии и казанского «Рубина» Филип Уремович получил повреждение в матче Лиги наций со Швецией.

На 40-й минуте встречи Уремович лёг на газон. Судя по всему, футболист повредил заднюю поверхность бедра. На поле появились врачи, после чего Уремович был заменён. Вместо игрока «Рубина» на поле вышел Йосип Юранович.

Уремович дебютировал в хорватской команде 8 сентября в матче со сборной Франции (2:4). 23-летний защитник провёл пять матчей за сборную Хорватии. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги хорватский футболист сыграл 13 матчей, но результативными действиями не отметился.

В 15-м туре РПЛ «Рубин» дома сыграет с «Ростовом», матч состоится 22 ноября. Казанцы, набрав 21 очко, занимают девятое место в таблице лиги.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020