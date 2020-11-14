Защитник «Рубина» Уремович получил травму в матче Хорватия — Швеция

Защитник сборной Хорватии и казанского «Рубина» Филип Уремович получил повреждение в матче Лиги наций со Швецией.

На 40-й минуте встречи Уремович лёг на газон. Судя по всему, футболист повредил заднюю поверхность бедра. На поле появились врачи, после чего Уремович был заменён. Вместо игрока «Рубина» на поле вышел Йосип Юранович.

Уремович дебютировал в хорватской команде 8 сентября в матче со сборной Франции (2:4). 23-летний защитник провёл пять матчей за сборную Хорватии. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги хорватский футболист сыграл 13 матчей, но результативными действиями не отметился.

В 15-м туре РПЛ «Рубин» дома сыграет с «Ростовом», матч состоится 22 ноября. Казанцы, набрав 21 очко, занимают девятое место в таблице лиги.