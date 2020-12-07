Помощник Сетьена: гордимся сделанной работой в «Барселоне», несмотря на матч с «Баварией»

Эдер Сарабия, помощник экс-наставника «Барселоны» Кике Сетьена, поделился мнением о результатах работы в каталонском клубе. Сарабия подчеркнул, что ему не стыдно из-за поражения «Барселоны» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией (2:8).

«В Лиге чемпионов случился матч с «Баварией». В этой встрече, как многие видели, нас настигли последствия проблем долгих лет. Мы увидели последствия неправильных решений, принимавшихся годами. Когда нужно было показать свою лучшую игру, «Барселоне» не удалось это сделать. Тем не менее мы гордимся проделанной работой.

Мне не снятся кошмары из-за поражения от «Баварии». Они были лучше, у них был отличный день. Но шансы были и у нас. Всё могло пойти иначе.

Тем не менее иногда полезно достичь дна, чтобы вновь начать путь наверх. Жаль, что всё это произошло при нас», — цитирует тренера Marca.