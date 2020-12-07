Отец Мбаппе: почему журналисты хотят, чтобы мы реагировали на каждый слух?

Вилфрид Мбаппе, отец форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, отреагировал на очередные слухи о возможном уходе сына из французского клуба. Предполагается, что игрока попытается приобрести мадридский «Реал». Сам Мбаппе неоднократно говорил, что хотел бы поработать вместе с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Текущий контракт нападающего с «ПСЖ» истекает в 2022 году.

«Почему журналисты хотят, чтобы мы реагировали на каждый слух? Мы не комментируем ничего, потому что Килиан уже и так играет за великий клуб. Его окружают отличные игроки, которые помогают ему приблизиться к заветным целям и реализовать свой потенциал.

Игровой спад? Да, сейчас он играет немного хуже, чем обычно. Но спад не такой, как его пытаются представить», — цитирует отца футболиста Sport.es.