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Отец Мбаппе: почему журналисты хотят, чтобы мы реагировали на каждый слух?

Отец Мбаппе: почему журналисты хотят, чтобы мы реагировали на каждый слух?
Футбол / Испания 0

Вилфрид Мбаппе, отец форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, отреагировал на очередные слухи о возможном уходе сына из французского клуба. Предполагается, что игрока попытается приобрести мадридский «Реал». Сам Мбаппе неоднократно говорил, что хотел бы поработать вместе с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Текущий контракт нападающего с «ПСЖ» истекает в 2022 году.

«Почему журналисты хотят, чтобы мы реагировали на каждый слух? Мы не комментируем ничего, потому что Килиан уже и так играет за великий клуб. Его окружают отличные игроки, которые помогают ему приблизиться к заветным целям и реализовать свой потенциал.

Игровой спад? Да, сейчас он играет немного хуже, чем обычно. Но спад не такой, как его пытаются представить», — цитирует отца футболиста Sport.es.

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