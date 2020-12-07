В игре с «Краснодаром» ворота «Челси» будет защищать Кепа

Завтра, 8 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» встретится с «Краснодаром».



Как сообщает «твиттер» синих, главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард объявил на предматчевой пресс-конференции, что ворота команды в завтрашней игре будет защищать Кепа Аррисабалага. В прошлый раз испанец выходил на поле 17 октября — в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:3).



Кепа потерял место в стартовом составе «Челси» после череды совершённых ошибок. На замену ему лондонцы приобрели сенегальца Эдуарда Менди.



Лондонцы досрочно стали победителями группы Е.



Матч «Челси» — «Краснодар» начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.