Райола — о Погба в «Манчестер Юнайтед»: всё кончено

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о будущем футболиста.
Завтра выйдет интервью, которое Райола дал итальянскому изданию Tuttosport. Сегодня появился анонс, в котором, в частности, агент, говоря о Погба и «Манчестер Юнайтед», заявил: «Всё кончено».
Срок действующего контракта полузащитника с клубом истекает летом 2022 года.
Поль Погба в 16 лет перешёл в структуру манкунианцев. Летом 2012 года в качестве свободного агента он покинул Туманный Альбион и перебрался в «Ювентус». Однако летом 2016 года за € 105 млн он вернулся обратно в «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне он провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в € 80 млн.
- 7 декабря 2020
-
20:40
-
20:32
-
20:18
-
20:18
-
20:18
-
20:16
-
19:56
-
19:47
-
19:34
-
19:22
-
19:14
-
19:11
-
19:05
-
18:51
-
18:48
-
18:44
-
18:44
-
18:43
-
18:35
-
18:33
-
18:22
-
18:21
-
18:06
-
18:05
-
17:57
-
17:48
-
17:46
-
17:38
-
17:35
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:14