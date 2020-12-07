Станислав Черчесов: перед сборной Хорватии у нас должок

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о результатах жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России попала в группу H вместе со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Впервые за время работы нашего тренерского штаба в РФС мы не присутствовали непосредственно на месте проведения жеребьёвки, а наблюдали за ней по телевидению. Это тоже новый опыт, но не меньшие эмоции и впечатления. Теперь что касается результатов.

Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на Чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда. Сборные Словакии и Словении мы пока не очень хорошо знаем, будем их пристально изучать.

Команды непростые, в частности в «Легии» у меня играл Ондрей Дуда, который сейчас является основным игроком словацкой команды. Отмечу, что во всех трёх этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи.

С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле Чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать. Не могу сказать, плюс или минус, что перед жеребьёвкой мы оказались в третьей корзине, так как неизвестно, что бы было, будь мы во второй. Возможно, пришлось бы соперничать с Германией. Также отмечу, что мы избежали сложных и длинных перелётов, что немаловажно с точки зрения логистики. Вообщем, ждём расписания матчей и начинаем непосредственно готовиться к важнейшим отборочным матчам», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.