Александр Жиров: у европейского футбола есть серьёзный отрыв от российского

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров поделился своим мнением о причинах неудач российских клубов в еврокубках.

«Я не знаю, чем это можно объяснить. Не думаю, что уровень нашего футбола такой уж низкий, что он так сильно уступает европейскому. На данный момент у европейского футбола, конечно, есть серьёзный отрыв от нашего. Чем различаются тренировки в Европе и России? Думаю, здесь тренировки чуть более интенсивные, хотя многое зависит от тренера, от его подхода к занятиям», — приводит слова Жирова сайт телеканала Матч ТВ.

Напомним, ни один российский клуб не вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. После 5 туров группового этапа только «Краснодар» обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы. У московского «Локомотива» остался шанс занять 3-е место в группе А Лиги чемпионов.