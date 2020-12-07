«Как твоя фамилия?» Черчесов вступил в перепалку с шоуменом в прямом эфире

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вступил в перепалку с шоуменом ТНТ Дмитрием Позовым. Инцидент произошёл после жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Черчесову не понравилось, что Позов в эфире, организованном РФС, уличил тренера в том, что он оправдывается за поражение от сборной Сербии (0:5) в Лиге наций.

«Как твоя фамилия? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, то надо, чтобы у нас был план A, B, C, D. А вы, пожалуйста, слушайте. Рядом с тобой сидят два Димы (Сычёв и Баринов. — Прим. «Чемпионата»). С одним я играл, а другого тренирую. И они тебе точно скажут, оправдывается Черчесов когда-то или нет. Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, то вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек», — сказал Черчесов в эфире.

Видео можно посмотреть на канале сборной России по футболу в YouTube.

Ранее Черчесов дал резонансное интервью в эфире «Матч ТВ». Там он резко общался с комментатором Денисом Казанским, а также жёстко критиковал игроков национальной команды.